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Состоялась церемония выпуска "Курса подводного штурмового спецназа"

Состоялась церемония выпуска "Курса подводного штурмового спецназа" В Н-ской части ВМФ состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Курса подводного штурмового спецназа".
Армия
4 ноября 2023 г. 18:06
Состоялась церемония выпуска Курса подводного штурмового спецназа

В Н-ской части ВМФ состоялась церемония по случаю очередного выпуска "Курса подводного штурмового спецназа".

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

На церемонии выпуска минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров поздравил курсантов и пожелал им успехов в дальнейшей службе. Была выражена признательность турецким офицерам и всему личному составу за организацию и проведение курсов на высоком уровне, в которых также были задействованы профессиональные инструкторы братской Турции.

Отличник курса прикрепил эмблему к мокрому пню, после чего курсантам были вручены сертификаты.

Группа военнослужащих и инструкторов, отличившихся на курсе, была награждена почетными грамотами, нагрудными знаками и ценными подарками.

После завершения официальной части были продемонстрированы тактико-специальные занятия морского спецназа, состоялись показательные выступления водолазов подразделений подводного нападения и подводной обороны.

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Версия на английском языке ФотоGraduation ceremony of Underwater Attack Special Forces course held
Версия на азербайджанском языке Фото“Sualtı hücum xüsusi təyinatlı kursu"nun buraxılış mərasimi keçirilib

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