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Состоялась церемония выпуска "Курса подготовки офицеров запаса"

Состоялась церемония выпуска "Курса подготовки офицеров запаса" 6 декабря в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась церемония выпуска военнослужащих, окончивших "Курс подготовки офицеров запаса".
Армия
6 декабря 2021 г. 17:42
Состоялась церемония выпуска Курса подготовки офицеров запаса

6 декабря в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась церемония выпуска военнослужащих, окончивших "Курс подготовки офицеров запаса".

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие поздравили выпускников с присвоением воинского звания "лейтенант" и пожелали им успехов на службе.

В свою очередь, молодые офицеры пообещали применить полученные на курсах знания и практические навыки на местах службы и достойно исполнить возложенные на них обязанности.

Успешно окончившим курс выпускникам были вручены сертификаты.

В заключение состоялось прохождение торжественным маршем молодых лейтенантов перед трибуной.

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Версия на английском языке ФотоGraduation ceremony of Reserve Officer Training Course held
Версия на азербайджанском языке Фото“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”nun buraxılış mərasimi keçirilib

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