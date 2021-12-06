Состоялась церемония выпуска "Курса подготовки офицеров запаса"

6 декабря в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии состоялась церемония выпуска военнослужащих, окончивших "Курс подготовки офицеров запаса".
Об этом Report сообщили в Минобороны.
Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность нашей Родины. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Выступившие поздравили выпускников с присвоением воинского звания "лейтенант" и пожелали им успехов на службе.
В свою очередь, молодые офицеры пообещали применить полученные на курсах знания и практические навыки на местах службы и достойно исполнить возложенные на них обязанности.
Успешно окончившим курс выпускникам были вручены сертификаты.
В заключение состоялось прохождение торжественным маршем молодых лейтенантов перед трибуной.