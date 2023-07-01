Состоялась церемония выпуска курса подготовки офицеров в Отдельной общевойсковой армии.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В рамках мероприятия была почтена светлая память шехидов и прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
Заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Мухаммед Гасанов поздравил выпускников и рассказал об успешном развитии армии в нашей стране.
Выпускникам были вручены сертификаты и подарки. Затем состоялось торжественное шествие молодых офицеров перед трибуной.