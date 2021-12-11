Завершился очередной курс по подготовке морских коммандос ВМС Азербайджана

Состоялся выпуск очередного состава "Базового курса морских коммандос" Военно-морских сил Азербайджана (ВМС).

Состоялся выпуск очередного состава "Базового курса морских коммандос" Военно-морских сил Азербайджана (ВМС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

На мероприятии, проведенном в воинской части ВМС, сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на церемонии командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан Бекиров поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей службе. Он отметил, что Военно-морские силы, входящие в состав Азербайджанской армии, также принимали участие в Отечественной войне за суверенитет и территориальную целостность страны, еще раз доказав, что наши опытные военнослужащие способны успешно выполнять важные задачи как на море, так и на суше.

Командующий ВМС выразил признательность турецким офицерам и всему личному составу за поддержку в организации и проведении на высоком уровне курса, прошедшего с привлечением профессиональных турецких инструкторов. Было отмечено, что такого рода курсы, внесшие вклад в повышение профессионализма военнослужащих Азербайджанской армии, будут продолжены и впредь.

Затем выпускникам были вручены сертификаты. Отличившиеся на курсе военнослужащие и инструкторы были награждены почетными грамотами и ценными подарками.