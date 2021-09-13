Курсанты военно-медицинского факультета приняли присягу

В связи с началом учебного года на территории Центрального военно-клинического госпиталя состоялась церемония принятия присяги курсантами военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

В связи с началом учебного года на территории Центрального военно-клинического госпиталя состоялась церемония принятия присяги курсантами военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Начальник военно-медицинского факультета, полковник медицинской службы Чингиз Аллазов поздравил курсантов и их родителей, и пожелал курсантам успехов в учебе и на службе.

Выступившие на торжественной церемонии полковник Мяхарят Рзаев, майор Ягуб Гасымов и курсант Ниджат Насибли призвали молодых курсантов быть верными Родине, государству и Верховному главнокомандующему, военному делу, четко и своевременно выполнять приказы и распоряжения командирского состава, служить дисциплинированно, постичь секреты военно-врачебного ремесла и стоять на страже здоровья личного состава.

Затем курсанты приняли присягу на верность Родине. После официальной части мероприятия для курсантов был организован праздничный концерт с участием заслуженного артиста Юсифа Мустафаева и коллектива Дома культуры поселка Бадамдар Сабаильского района.