Состоялась церемония принятия присяги курсантами военно-медицинского факультета АМИ

В связи с началом учебного года на территории Центрального военного клинического госпиталя состоялась церемония принятия присяги курсантами Военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета.
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Затем курсанты торжественно присягнули на верность Родине.
Начальник военно-медицинского факультета полковник медицинской службы Чингиз Аллазов поздравил курсантов и пожелал им успехов в учебе и службе.
Выступавшие на церемонии пожелали будущим военным врачам быть верными Родине, народу и военной клятве.
После церемония принятия присяги родители ознакомились с условиями, созданными для курсантов.