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Состоялась церемония принятия присяги курсантами военно-медицинского факультета АМИ

Состоялась церемония принятия присяги курсантами военно-медицинского факультета АМИ В связи с началом учебного года на территории Центрального военного клинического госпиталя состоялась церемония принятия присяги курсантами Военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета.
Армия
11 сентября 2022 г. 16:25
Состоялась церемония принятия присяги курсантами военно-медицинского факультета АМИ

В связи с началом учебного года на территории Центрального военного клинического госпиталя состоялась церемония принятия присяги курсантами Военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета.

Как передает Report со ссылкой на минобороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. В исполнении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем курсанты торжественно присягнули на верность Родине.

Начальник военно-медицинского факультета полковник медицинской службы Чингиз Аллазов поздравил курсантов и пожелал им успехов в учебе и службе.

Выступавшие на церемонии пожелали будущим военным врачам быть верными Родине, народу и военной клятве.

После церемония принятия присяги родители ознакомились с условиями, созданными для курсантов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Tibb Fakültəsində andiçmə mərasimi keçirilib

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