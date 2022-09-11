Состоялась церемония принятия присяги курсантами военно-медицинского факультета АМИ

В связи с началом учебного года на территории Центрального военного клинического госпиталя состоялась церемония принятия присяги курсантами Военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета.

В связи с началом учебного года на территории Центрального военного клинического госпиталя состоялась церемония принятия присяги курсантами Военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета.

Как передает Report со ссылкой на минобороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. В исполнении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем курсанты торжественно присягнули на верность Родине.

Начальник военно-медицинского факультета полковник медицинской службы Чингиз Аллазов поздравил курсантов и пожелал им успехов в учебе и службе.

Выступавшие на церемонии пожелали будущим военным врачам быть верными Родине, народу и военной клятве.

После церемония принятия присяги родители ознакомились с условиями, созданными для курсантов.