Состоялась церемония, посвященная памяти шехида Отечественной войны

Состоялась церемония, посвященная памяти Гамида Гасымова, ставшего шехидом в борьбе за территориальную целостность страны.
Как сообщает Report, в церемонии приняли участие представители Министерства обороны, члены семьи шехида, родственники, боевые соратники, прочие гости.
Сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, погибших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. В сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.
Участникам церемонии был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни и боевом пути Гасымова.