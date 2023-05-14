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Состоялась церемония, посвященная памяти шехида Отечественной войны

Состоялась церемония, посвященная памяти шехида Отечественной войны Состоялась церемония, посвященная памяти Гамида Гасымова, ставшего шехидом в борьбе за территориальную целостность страны.
Армия
14 мая 2023 г. 17:37
Состоялась церемония, посвященная памяти шехида Отечественной войны

Состоялась церемония, посвященная памяти Гамида Гасымова, ставшего шехидом в борьбе за территориальную целостность страны.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие представители Министерства обороны, члены семьи шехида, родственники, боевые соратники, прочие гости.

Сначала минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, погибших за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. В сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Участникам церемонии был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о жизни и боевом пути Гасымова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidinin anım mərasimi keçirilib

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