О нас

Состоялась церемония памяти полковника-лейтенанта Акрама Шадманова

Состоялась церемония памяти полковника-лейтенанта Акрама Шадманова 10:11
Армия
24 сентября 2024 г. 10:35
Состоялась церемония памяти полковника-лейтенанта Акрама Шадманова

На второй Аллее почетного захоронения прошла церемония памяти полковника-лейтенанта Акрама Шадманова.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие родственники шехида, официальные лица Министерства обороны, глава Исполнительной власти Ясамальского района, представители исполнительной власти Бинагадинского района и др.

Они рассказали о боевом пути Шадманова в Отечественной войне.

Отметим, что Акрам Шадманов проявил особую доблесть в ходе Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористических мероприятий в 2023 году. 24 сентября 2023 года он погиб, подорвавшись на мине в Агдамском районе. Он награжден орденом "За службу Отечеству", медалями "За Родину", "За отвагу" и за освобождение нескольких районов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid polkovnik-leytenant Əkrəm Şadmanovun xatirəsi anılıb

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 сентября 2024 г. 13:02
Завтра в Баку ожидается ливень
Завтра в Баку ожидается ливень
20 сентября 2024 г. 16:30
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки
20 сентября 2024 г. 12:52
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
Завтра в некоторых районах пройдут ливни и град
18 сентября 2024 г. 12:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
В Азербайджане выплата пенсий завершится 20 сентября
17 сентября 2024 г. 17:14
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
Нестабильная погода в районах Азербайджана сохранится до 21 сентября
17 сентября 2024 г. 16:34
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
В Азербайджане до конца года планируется посадить три миллиона деревьев
19 сентября 2024 г. 10:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi