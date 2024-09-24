Состоялась церемония памяти полковника-лейтенанта Акрама Шадманова

10:11

На второй Аллее почетного захоронения прошла церемония памяти полковника-лейтенанта Акрама Шадманова.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие родственники шехида, официальные лица Министерства обороны, глава Исполнительной власти Ясамальского района, представители исполнительной власти Бинагадинского района и др.

Они рассказали о боевом пути Шадманова в Отечественной войне.

Отметим, что Акрам Шадманов проявил особую доблесть в ходе Второй Карабахской войны 2020 года и антитеррористических мероприятий в 2023 году. 24 сентября 2023 года он погиб, подорвавшись на мине в Агдамском районе. Он награжден орденом "За службу Отечеству", медалями "За Родину", "За отвагу" и за освобождение нескольких районов.