Состоялась церемония открытия учений "TurAz Qartalı - 2022"

Сегодня состоялась церемония открытия совместных тактико-летных учений "TurAz Qartalı - 2022".

Сегодня состоялась церемония открытия совместных тактико-летных учений "TurAz Qartalı - 2022".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Азербайджана и Турции, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов и другие.

Приветствуя гостей, офицер Военно-воздушных сил Азербайджана генерал-майор Заур Рустамов подчеркнул, что проведение таких учений имеет большое значение с точки зрения планирования совместных действий, изучения взаимодействия и боевой координации, а также выполнения поисково-спасательных мероприятий.

Глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов рассказал об успешном развитии азербайджано-турецких отношений дружбы и братства, высоких результатах этих отношений.

Другие выступающие также пожелали участникам успехов в связи с началом учений и проведением полетов боевой авиации на высоком уровне.

Затем был проведен брифинг, посвященный целям учений, подготовке личного состава, выполняемым задачам, полету и использованию авиационных средств.