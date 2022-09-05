О нас

Состоялась церемония открытия учений "TurAz Qartalı - 2022"

Состоялась церемония открытия учений "TurAz Qartalı - 2022" Сегодня состоялась церемония открытия совместных тактико-летных учений "TurAz Qartalı - 2022".
Армия
5 сентября 2022 г. 14:07
Состоялась церемония открытия учений TurAz Qartalı - 2022

Сегодня состоялась церемония открытия совместных тактико-летных учений "TurAz Qartalı - 2022".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие военнослужащие Азербайджана и Турции, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов и другие.

Приветствуя гостей, офицер Военно-воздушных сил Азербайджана генерал-майор Заур Рустамов подчеркнул, что проведение таких учений имеет большое значение с точки зрения планирования совместных действий, изучения взаимодействия и боевой координации, а также выполнения поисково-спасательных мероприятий.

Глава Исполнительной власти города Гянджи Ниязи Байрамов рассказал об успешном развитии азербайджано-турецких отношений дружбы и братства, высоких результатах этих отношений.

Другие выступающие также пожелали участникам успехов в связи с началом учений и проведением полетов боевой авиации на высоком уровне.

Затем был проведен брифинг, посвященный целям учений, подготовке личного состава, выполняемым задачам, полету и использованию авиационных средств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“TurAz Qartalı - 2022” təlimlərinin açılış mərasimi keçirilib

Самое читаемое

Азерэнержи увеличил экспортные доходы на 7%
"Азерэнержи" увеличил экспортные доходы на 7%
31 августа 2022 г. 16:23
Игрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в Манчестер Сити
ФотоИгрок сборной Швейцарии из немецкого клуба перешел в "Манчестер Сити"
31 августа 2022 г. 22:28
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
Экспорт газа из Азербайджана в Турцию увеличился на 40%  
1 сентября 2022 г. 10:49
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Забух
31 августа 2022 г. 12:57
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
Аварийная защита Запорожской АЭС отключила пятый блок
1 сентября 2022 г. 11:32
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
1 сентября 2022 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi