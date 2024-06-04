Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел – 2024"

Согласно утвержденному плану, состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел – 2024" с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

Состоялось открытие совместных учений "Кавказский орел – 2024" с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших за оборону и защиту суверенитета Азербайджана, Турции и Грузии, прозвучали Государственные гимны трех стран, были подняты государственные флаги.

На церемонии открытия исполняющий обязанности командующего Силами специального назначения генерал-майор Акиф Пирвердиев передал личному составу поздравления руководства министерства обороны и пожелал успехов участникам учений.

После завершения официальной части церемонии участникам учений была представлена концертная программа "От вершины к вершине, Кавказский орел!".

В художественной части мероприятия выступили солисты ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, военного оркестра Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, Бакинской академии хореографии и ансамбля танца "Сяма".