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Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел – 2024"

Состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел – 2024" Согласно утвержденному плану, состоялась церемония открытия совместных учений "Кавказский орел – 2024" с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.
Армия
4 июня 2024 г. 11:28
Состоялась церемония открытия совместных учений Кавказский орел – 2024

Состоялось открытие совместных учений "Кавказский орел – 2024" с участием спецназа Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших за оборону и защиту суверенитета Азербайджана, Турции и Грузии, прозвучали Государственные гимны трех стран, были подняты государственные флаги.

На церемонии открытия исполняющий обязанности командующего Силами специального назначения генерал-майор Акиф Пирвердиев передал личному составу поздравления руководства министерства обороны и пожелал успехов участникам учений.

После завершения официальной части церемонии участникам учений была представлена концертная программа "От вершины к вершине, Кавказский орел!".

В художественной части мероприятия выступили солисты ансамбля песни и танца Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, военного оркестра Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, Бакинской академии хореографии и ансамбля танца "Сяма".

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Версия на английском языке ФотоOpening ceremony of Caucasian Eagle - 2024 joint exercise held
Версия на азербайджанском языке Фото"Qafqaz Qartalı - 2024" birgə təliminin açılış mərasimi keçirilib

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