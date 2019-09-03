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Состоялась церемония открытия учений "TurAz Qartalı - 2019" - ВИДЕО

Состоялась церемония открытия учений "TurAz Qartalı - 2019"

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров и военный атташе Турецкой Республики в нашей стране бригадный генерал Исмаил Хаккы Косеали приняли участие в церемонии открытия летно-тактических учений "TurAz Qartalı - 2019".

Как сообщили Report в министерстве обороны, поприветствовав личный состав, участвующий в учениях, генерал-лейтенант Р.Таиров особо отметил внимание и заботу президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева к азербайджанской армии и подчеркнул важность проводимых учений. Отметив, что это является еще одним показателем нашей военной мощи, командующий подчеркнул, что данные учения играют немаловажную роль в обмене опытом между армиями двух стран.

Подчеркнув значимость проведения учений в Азербайджане, бригадный генерал И.Косеали выразил чувство гордости и особо отметил, что проведение в последние годы подобных совместных учений носит традиционный характер. Военный атташе поздравил участников в связи с началом учений и пожелал им успехов в проведении полетов боевой авиации на высоком уровне.

Затем была представлена подробная информация о цели учений, подготовке и размещении личного состава, привлеченных силах, задачах, а также полетах и применении авиации.

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