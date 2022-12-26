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Состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос"

Состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос" В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос".
Армия
26 декабря 2022 г. 13:07
Состоялась церемония очередного выпуска Начального курса коммандос

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии выпуска слушателям курса были переданы поздравления от руководства министерства обороны. Выступившие отметили важность подобных курсов для повышения профессионального уровня и боеспособности военнослужащих, пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоNext graduation ceremony of Commando Initial Course held
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun sıralarına yeni komandolar cəlb olunub

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