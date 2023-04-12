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Состоялась церемония очередного выпуска "Базового курса морских коммандос"

Состоялась церемония очередного выпуска "Базового курса морских коммандос" 18:09 готовая
Армия
12 апреля 2023 г. 19:35
Состоялась церемония очередного выпуска Базового курса морских коммандос

В соответствии с планом боевой подготовки, утвержденным министром обороны, в Н-ской воинской части ВМС состоялась церемония очередного выпуска "Базового курса морских коммандос".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала были возложены цветы к мемориалу шехидов, воздвигнутому на территории воинской части, почтена их светлая память.

Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на церемонии командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Субхан Бекиров поприветствовал выпускников, успешно окончивших курс, передал им поздравления от имени руководства Министерства обороны и пожелал успехов в дальнейшей службе. Было подчеркнуто, что подобные курсы, способствующие повышению профессионализма военнослужащих, будут продолжены.

Вице-адмирал С.Бекиров отметил, что коммандос всегда готовы к успешному выполнению важных задач как на море, так и на суше.

Командующий ВМС поблагодарил офицеров и весь персонал братской Турции за поддержку в организации и проведении курса на высшем уровне с привлечением профессиональных турецких инструкторов.

Затем отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню, выпускникам были вручены сертификаты.

В заключение отличившиеся военнослужащие и инструкторы были награждены почетными грамотами и ценными подарками.

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Версия на английском языке ФотоNext graduation ceremony of Marines Commando Basic Courses held
Версия на азербайджанском языке Фото“Dəniz komando təməl kursu”nun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib

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