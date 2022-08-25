Состоялась церемония награждения победителей конкурса "Кубок моря"

Состоялась торжественная церемония закрытия конкурса "Кубок моря", который проходил в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в рамках соревнований "Армейские международные - 2022".
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Командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бакиров в своем выступлении поздравил военнослужащих, победивших в конкурсе: "Нашей самой большой победой стало завоевание новых высот в дружбе, военном сотрудничестве. От имени министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и от себя лично поздравляю победителей, гостей, представителей СМИ. Желаю, чтобы в мире всегда царили мир и спокойствие".
В завершение мероприятия победителям были вручены кубки, медали и ценные подарки.
Отметим, что конкурс "Кубок моря" проводился в три этапа: артиллерийские стрельбы, борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка, а также морская подготовка.
Напомним, что церемония открытия конкурса состоялась 15 августа.