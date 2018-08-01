Состоится мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 2-го августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщили Report в Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнийен Йович.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель Анджей Каспршик и его полевой помощник Геннадий Петрика.