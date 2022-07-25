Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков

За последний месяц на направлении Лисичанска лишь одним подразделением Украины уничтожены 60 российских танков.
Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал боевой командир украинской армии Роман Сологуб.
"Противник несет большие потери в технике, намного больше, чем зарегистрировано. Ведь не каждый раз возможно зафиксировать момент подбития. Например, если объекты, подбитые артиллерийскими подразделениями, не сняты воздушной разведкой, это - бесшумное оперативное задание и нигде не фиксируется", - сказал Р. Сологуб.
Боевой командир подчеркнул, что ситуация сейчас "горячая", в частности, в направлении Северска:
"Воздушная разведка выявляет двигающуюся технику, а также выполняет стандартные разведывательные процедуры. Затем вступает артиллерия. Если противник выступает с такой тяжелой техникой, как танк, превращается в легкую добычу, они все уничтожаются. Например, если едут 7-10 танков, мы уничтожаем практически все".
По его словам, большая часть танков уничтожаются противотанковыми ракетными комплексами:
"Воздушная разведка подтверждает с воздуха точность ударов, получаются прекрасные кадры. Подбитая техника приходит в непригодность, даже ремонтным бригадам не остается работы. Одним словом, воздушная разведка выявляет противника и регистрирует его уничтожение для отчетности".