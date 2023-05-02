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Солдат ВС Азербайджана погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

Солдат ВС Азербайджана погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия В Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана, солдат Рамиль Ильхам оглу Мамедов покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.
Армия
2 мая 2023 г. 22:17
Солдат ВС Азербайджана погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

В Физулинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана, солдат Рамиль Ильхам оглу Мамедов покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник Фирад Алиев.

На основании поступившей информации сотрудниками Физулинской военной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств были изъяты предметы, имеющие значение для дела, взяты объяснительные и выполнены другие действия.

По факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будет обеспечено принятие всех необходимых мер.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi qulluqçu odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölüb

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