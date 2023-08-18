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Военнослужащий Азербайджанской армии покончил с собой

Военнослужащий Азербайджанской армии покончил с собой Солдат Азербайджанской армии застрелился.
Армия
18 августа 2023 г. 12:27
Военнослужащий Азербайджанской армии покончил с собой

Военнослужащий Азербайджанской армии покончил с собой.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы воинской части № "N" Министерства обороны Азербайджана, младший сержант Аббасов Асим Гамаил оглу покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

На основании поступившей информации сотрудниками Агдамской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие отношение к делу, выполнены другие действия.

По данному факту в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun hərbçisi özünü güllələyərək öldürüb

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