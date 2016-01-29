​Солдат азербайджанской армии стал шехидом

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ 29 января в 15:00 в результате диверсионных действий врага на азербайджано-армянской государственной границе погиб солдат азербайджанской армии Сафаров Нахид Фикрет оглу.
Об этом Report сообщил пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана.
Руководство министерства обороны выражает близким и родным шехида глубокие соболезнования.
Совершение подобных диверсионных действий в не относящемся к Нагорному Карабаху регионе преследует целью привлечь к конфликту третью сторону.
Обеспокоенность вызывает также тот факт, что международные структуры реагируют на происходящее лишь при наличии потерь со стороны армян.
Вооруженными силами Азербайджана будут предприняты ответные меры.
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