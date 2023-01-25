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Солдат азербайджанской армии совершил суицид

Солдат азербайджанской армии совершил суицид Солдат азербайджанской армии совершил суицид.
Армия
25 января 2023 г. 11:40
Солдат азербайджанской армии совершил суицид

Солдат азербайджанской армии совершил суицид.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 24 января 2023 года военнослужащий N-cкой воинской части Министерства обороны Салахов Акрам Асим оглу совершил самоубийство выстрелом из огнестрельного оружия.

На основании полученной информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и труп, изъяли вещественные доказательства и совершили другие необходимые действия.

По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК АР.

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