Солдат азербайджанской армии совершил суицид

Солдат азербайджанской армии совершил суицид.

Солдат азербайджанской армии совершил суицид.

Об этом Report сообщил старший помощник военного прокурора - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев.

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 24 января 2023 года военнослужащий N-cкой воинской части Министерства обороны Салахов Акрам Асим оглу совершил самоубийство выстрелом из огнестрельного оружия.

На основании полученной информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия и труп, изъяли вещественные доказательства и совершили другие необходимые действия.

По факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК АР.