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Солдат азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

Солдат азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия Военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.
Армия
22 сентября 2024 г. 20:21
Солдат азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

Военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о военнослужащего №-ской воинской части Минобороны Байрамова Мусы Сахлияр оглы в результате выстрела из огнестрельного оружия.

На основании поступившей информации сотрудники Губадлинской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана провели осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяли предметы, представляющие ценность для следствия, и выполнили другие действия.

В связи с фактом в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены неотложные следственные действия.

Следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun əsgəri odlu silahdan açılmış atəş nəticəsində ölüb

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