Солдат азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

Военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, старший помощник военного прокурора главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в Шамкирскую военную прокуратуру поступила информация о смерти военнослужащего №-ской воинской части Минобороны, солдата Нурбалы Асиф оглу Багирова в результате выстрела из огнестрельного оружия.

На основании поступивших данных сотрудники Шамкирской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана провели осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяли предметы, представляющие ценность для следствия, и выполнили другие действия.

В связи с фактом в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены различные экспертизы, проведены неотложные следственные действия.

Следствие по делу продолжается.