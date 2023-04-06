Соединения Отдельной общевойсковой армии Нахчываны подняты по боевой тревоге

В соответствии с "Планом подготовки Отдельной общевойсковой армии к 2023 учебному году" соединениями и частями проведены командно-штабные учения.

В соответствии с "Планом подготовки Отдельной общевойсковой армии к 2023 учебному году" соединениями и частями проведены командно-штабные учения.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, на начальном этапе соединения, части и подразделения были подняты по учебной боевой тревоге и приведены в боевую готовность.

Основное внимание уделялось маскировке, обороне и охране соединений, частей и подразделений на местности, в частности, выполнению мероприятий по борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника.

Штабами была проведена оценка оперативных условий, уточнены задачи соединений, частей и подразделений.