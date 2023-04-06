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Соединения Отдельной общевойсковой армии Нахчываны подняты по боевой тревоге

Соединения Отдельной общевойсковой армии Нахчываны подняты по боевой тревоге В соответствии с "Планом подготовки Отдельной общевойсковой армии к 2023 учебному году" соединениями и частями проведены командно-штабные учения.
Армия
6 апреля 2023 г. 14:47
Соединения Отдельной общевойсковой армии Нахчываны подняты по боевой тревоге

В соответствии с "Планом подготовки Отдельной общевойсковой армии к 2023 учебному году" соединениями и частями проведены командно-штабные учения.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии, на начальном этапе соединения, части и подразделения были подняты по учебной боевой тревоге и приведены в боевую готовность.

Основное внимание уделялось маскировке, обороне и охране соединений, частей и подразделений на местности, в частности, выполнению мероприятий по борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника.

Штабами была проведена оценка оперативных условий, уточнены задачи соединений, частей и подразделений.

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