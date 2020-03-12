Генерал: Соцобеспечение военнослужащих в Азербайджане находится на высоком уровне

"В пунктах постоянной дислокации в жилых и военных городках, местах временной дислокации созданы все условия для военных и их семей".

Об этом Report заявил генерал-лейтенант запаса Азербайджанской армии Яшар Айдемиров.

Он сказал, что сегодня социальное обеспечение военнослужащих находится на высоком уровне: "Безусловно, организация социального обеспечения офицеров, военных-контрактников (MAXE), прапорщиков всегда находится в центре внимания Верховного главнокомандующего. Это внимание проявляется в предоставлении квартир, строительстве новых военных объектов и городков, повышении зарплат и других социальных вопросах. Предпринимаемые в связи с этим шаги, принимаемые меры – удовлетворительны, а их усиления желает каждый солдат, MAXE, прапорщик, офицер. Это желание всегда учитывается государством".

Яшар Айдемиров: "Это внимание проявляется в выдаче квартир, строительстве новых военных объектов и городков, повышении зарплат и других социальных вопросах".

Депутат Агиль Аббас отметил, что в Азербайджанской армии осуществляются большие реформы. Он затронул моменты, которые наблюдал в военных частях: "На очень высоком уровне находится высокая зарплата военнослужащих, организация обеспечения питанием, обеспечение жильем, выплата аренды. Если раньше солдаты готовили, убирали, сейчас этим занимаются работники из гражданских лиц. Я неоднократно посещал военные части, ел вместе с солдатами. Я сам видел все это".

Депутат Агиль Аббас: "Если раньше арендная плата выдавалась самому офицеру, сейчас 50% от суммы, предусмотренной для него, выдается также членам его семьи".

Меня очень интересовало то, что раньше 18-19-летняя молодежь водила тяжелые грузовики. Я даже писал об этом несколько раз. Я всегда был против вождения солдатами тяжелых грузовиков. Сейчас эту работу выполняют опытные гражданские. Однако раньше этими тяжелыми машинами управляли призванные на военную службу солдаты, получившие водительское удостоверение по прошествии 6-месячного курса подготовки. Сейчас в армии идут большие реформы. Как в страховых вопросах, так и в предоставлении квартир. В результате этого Министерством обороны для офицеров строятся дома".

Депутат подчеркнул, что сейчас в Азербайджане нет крупных проблем с соцобеспечением военных: "Все в порядке. Человек всегда хочет лучшего. С усилением государства, реформы будут продолжаться, естественно, процесс пойдет быстрее".