Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Исполняется 70 лет со дня Победы над фашизмом. Как сообщает Report, война унесла около 50-60 млн. жизней.

Азербайджанцы проявили в этой войне самоотверженность как на переднем фронте, так и в тылу.

В обретении Победы незаменимую роль сыграла бакинская нефть. 420 тыс. из 650 тыс. отправившихся на фронт азербайджанцев не вернулись.

За проявленное мужество 43 азербайджанцам было присвоено звание Героя Советского Союза, 30 человек удостоены всех трех степеней ордена "Славы".

Проявленным мужеством дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, герои Советского Союза Исрафиль Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буньядов, Гярай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехди Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибаба Зейналов и др. золотыми буквами вписали имя нашего народа в историю.

В годы войны в республике были проведены большие работы с целью перевода экономики на служение фронту. Легкая и пищевая промышленности начали работать для фронта. За короткое время Баку превратился в самый настоящий арсенал для воюющей армии. Несмотря на большие трудности, наши нефтяники проявляли мужество и героизм и обеспечивали горючим фронт и промышленность.

Под руководством академика Юсифа Мамедалиева была создана новая технология получения авиационного бензина. Благодаря самоотверженному труду нефтяников, в истории Азербайджана был достигнут рекордный показатель добычи нефти - в 1941 году было добыто 23,5 млн. тонн "черного золота", что составило 71,4% всей добытой нефти в СССР. В целом, за годы войны нефтяники Азербайджана дали стране 75 млн. тонн нефти, 22 млн. тонн бензина и других нефтепродуктов. С уверенностью можно сказать, что бакинская нефть стала одним из основных факторов в победе над фашизмом. Достаточно отметить, что каждый четвертый из пяти самолетов, пяти танков, пяти автомобилей работал на бакинском бензине.

В Азербайджане всегда с уважением чтят память жертв войны 1941-1945 годов, внимание и забота, оказываемые ветеранам войны государством, на высоком уровне.

Победа над фашизмом и в Азербайджане отмечается как официальный государственный праздник. По случаю Дня Победы в различных регионах страны и столице проводятся мероприятия.

Своим указом от 1 мая 2005 года "Об увеличении государственной заботы к ветеранам, инвалидам войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся позже бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за проявленный в годы войны самоотверженный труд в тылу", президент Ильхам Алиев в очередной раз дал высокую оценку мужеству людей.

В этом году в канун 70-летия победы президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий по подготовке и празднованию 70-ой годовщины победы на войне 1941-1945 годов".

Отметим, что самая большая сумма разовой помощи, выдаваемой государствами участникам войны 1941-1945 годов, зарегистрирована в Азербайджане. Ежегодно ветеранам войны предоставляются новые квартиры и автомобили.