Глава погранично-пропускного пункта снят с должности в ходе служебного совещания

За допущенные в работе недочеты начальник погранично-контрольного пункта "Шыхлы" пограничного контроля Государственной пограничной службы, полковник-лейтенант Гюндюз Гафаров был отстранен от занимаемой должности в ходе служебного совещания.

Как сообщает Report, решение об этом было объявлено на служебном совещании в ГПС, посвященном ситуации на погранично-пропускных пунктах.

На совещании под председательством начальника ГПС, генерал-полковника Эльчина Гулиева было отмечено, что за текущий месяц за допущенные в работе недочеты в сфере пограничного контроля были отстранены 55 военнослужащих ГПС.

Они были отстранены от работы за нарушение правил этического поведения и нарушения прав граждан в погранично-пропускных пунктах, допущение грубости, факты коррупции, а также в результате серьезной борьбы против служебных нарушений.