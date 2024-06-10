СНБ Армении не располагает данными о том, что азербайджанский солдат пересек границу

Служба нацбезопасности Армении не располагает фактическими данными о возможном пересечении границы азербайджанским военнослужащим.

Служба нацбезопасности Армении не располагает фактическими данными о возможном пересечении границы азербайджанским военнослужащим.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявили в спецслужбе.

В СНБ пояснили, что при появлении новой информации будут предоставлены дополнительные разъяснения.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий азербайджанской армии солдат Гусейнов Джейхун Тофиг оглу пропал 9 июня при неизвестных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннут Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.