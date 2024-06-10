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СНБ Армении не располагает данными о том, что азербайджанский солдат пересек границу

СНБ Армении не располагает данными о том, что азербайджанский солдат пересек границу Служба нацбезопасности Армении не располагает фактическими данными о возможном пересечении границы азербайджанским военнослужащим.
Армия
10 июня 2024 г. 16:07
СНБ Армении не располагает данными о том, что азербайджанский солдат пересек границу

Служба нацбезопасности Армении не располагает фактическими данными о возможном пересечении границы азербайджанским военнослужащим.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявили в спецслужбе.

В СНБ пояснили, что при появлении новой информации будут предоставлены дополнительные разъяснения.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий азербайджанской армии солдат Гусейнов Джейхун Тофиг оглу пропал 9 июня при неизвестных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннут Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

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Версия на английском языке Armenia National Security Service has no info regarding possible border crossing by Azerbaijani serviceman
Версия на азербайджанском языке Ermənistan MTX-də Azərbaycan əsgərinin sərhədi keçməsi barədə məlumat yoxdur

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