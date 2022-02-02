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Снайперы армии Азербайджана выполнили учебно-боевые задачи

Снайперы армии Азербайджана выполнили учебно-боевые задачи Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки в сухопутных войсках продолжается курс подготовки снайперов.
Армия
2 февраля 2022 г. 14:45
Снайперы армии Азербайджана выполнили учебно-боевые задачи

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки в сухопутных войсках продолжается курс подготовки снайперов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В ходе курса особое внимание уделяется не только овладению тактико-техническими характеристиками снайперских винтовок, но и огневой и физической подготовке военнослужащих.

В ходе практических занятий снайперы выполняют задачи по одиночной и парной стрельбе по целям на разные расстояния в любых погодных условиях.

Кроме того, совершенствуются навыки отбора и подготовки огневой позиции, незаметного приближения к объектам, определенным для выполнения учебно-боевой задачи, ведения огня при неблагоприятных условиях, оставления позиции при обнаружении и другие навыки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun snayperləri təlim-döyüş tapşırıqlarını yerinə yetiriblər

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