Снайперская винтовка "Истиглал" используется в вооруженных силах трех стран

Снайперская винтовка "Истиглал" азербайджанского производства стоит на вооружении армий Азербайджана, Пакистана и Иордании.

Снайперская винтовка "Истиглал" азербайджанского производства стоит на вооружении армий Азербайджана, Пакистана и Иордании.

Как сообщает Report, об этом военнослужащий погранвойск Государственной пограничной службы Азербайджана старший лейтенант Бейбала Багирбейли заявил журналистам в рамках поездки в отдельную пограндивизию "Газах".

По его словам, оружие успешно применялось в боевых операциях. Он подчеркнул, что винтовка продается некоторым странам и в ограниченном количестве.

"Калибр винтовки составляет 14,5 мм, прицельная дальность с использованием механического и оптического прицела достигает двух тысяч метров", - отметил Багирбейли.