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Снайперская винтовка "Истиглал" используется в вооруженных силах трех стран

Снайперская винтовка "Истиглал" используется в вооруженных силах трех стран Снайперская винтовка "Истиглал" азербайджанского производства стоит на вооружении армий Азербайджана, Пакистана и Иордании.
Армия
22 ноября 2024 г. 11:24
Снайперская винтовка Истиглал используется в вооруженных силах трех стран

Снайперская винтовка "Истиглал" азербайджанского производства стоит на вооружении армий Азербайджана, Пакистана и Иордании.

Как сообщает Report, об этом военнослужащий погранвойск Государственной пограничной службы Азербайджана старший лейтенант Бейбала Багирбейли заявил журналистам в рамках поездки в отдельную пограндивизию "Газах".

По его словам, оружие успешно применялось в боевых операциях. Он подчеркнул, что винтовка продается некоторым странам и в ограниченном количестве.

"Калибр винтовки составляет 14,5 мм, прицельная дальность с использованием механического и оптического прицела достигает двух тысяч метров", - отметил Багирбейли.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın istehsal etdiyi "İstiqlal" snayper tüfəngini istifadə edən ölkələr açıqlanıb

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