Вопрос поставок вооружения в Азербайджан обсужден на заседании президентской комиссии России

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин провел 29 марта в Нижнем Новгороде заседание президентской комиссии по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами. В ходе заседания обсуждался также вопрос поставок оружия в страны СНГ, в частности, в Азербайджан, сообщает Report со ссылкой на издание КоммерсантЪ.

Издание отмечает, что в Азербайджан российской стороной была передана партия танков Т-90С, боевых машин пехоты БМП-3, вертолетов Ми-17В-1, а также закрыт контракт на поставку 18 единиц ТОС-1А.

Также в ходе заседания обсужден вопрос реализации контрактов, в частности, на поставку Азербайджану БТР-82А.