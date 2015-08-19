​СМИ, публикующие информацию под именем авторитетного источника, не будут допущены в прифронтовую зону

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Кабинет министров утвердил "Правила согласования с министерством обороны Азербайджанской Республики аккредитации и служебных командировок журналистов в прифронтовую зону".

Как сообщает Report, постановление в связи с этим подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Документ определяет правила согласования с министерством обороны аккредитации журналистов на территориях вблизи линии соприкосновения ВС Азербайджана и ВС Армении, в том числе, служебных командировок представителей средств массовой информации в прифронтовую зону.

Согласно правилам, для получения аккредитации необходимо представить в министерство обороны информацию об учредителе местного СМИ, биографии сотрудников, которым предоставляется аккредитация, две фотографии, копии удостоверений личности и служебных удостоверений, личные контактные телефоны, адрес органа СМИ, контактные телефоны, интернет-сайт, электронную почту.

Постоянное представительство зарубежного СМИ в Азербайджане должно представить в министерство обороны официальное обращение постоянного представительства, аккредитационные карты, выданные министерством иностранных дел, копии паспортов и служебных удостоверений сотрудников, которым предоставляется аккредитация, две фотографии, заполненную анкету для аккредитации.

В новом документе также установлены правила отказа в аккредитации или лишения аккредитации.

В аккредитации будет отказано или она будет отозвана в случае публикации под именем авторитетного источника призывов или информации, наносящих серьезный ущерб целостности государства, безопасности страны и общественному порядку, пропаганды национальной, расовой, социальной неприязни, распространения сведений, порочащих честь и достоинство граждан, в том числе, честь и достоинство организации, выдавшей аккредитацию, или же публикации ложной и предвзятой информации о ней, что будет доказано вступившим в законную силу постановлением суда, привлечения СМИ к ответственности решением суда за публикацию предвзятых статей в течение последнего года, невыполнения требований закона "О государственной тайне", назначения иностранного лица или лица без высшего образования главным редактором печатного издания, привлечения к административной ответственности за злоупотребление свободой печати и правами журналиста в течение последнего года, выявления незаконного финансирования СМИ со стороны иностранного государственного органа, физических или юридических лиц.

В случае расторжения трудового контракта аккредитованного представителя с органом СМИ или приостановления деятельности СМИ аккредитация аннулируется.

Выдавшая аккредитацию организация перед аннулированием может потребовать заменить аккредитованного представителя другим лицом. Аккредитация аннулируется посредством направления письма главе органа СМИ. В случае непредставления установленных документов или обнаружения в них недочетов министерством обороны назначается 7-дневный срок для решения данных вопросов. Если в установленный срок соответствующие документы не будут представлены или недочеты не устранены аккредитация аннулируется.