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СМИ: минная угроза в Азербайджане уносит жизни детей

СМИ: минная угроза в Азербайджане уносит жизни детей Минная угроза в Украине и Карабахском регионе Азербайджана унесла жизни 424 человек. Часть из них – дети.
Армия
9 мая 2023 г. 03:16
СМИ: минная угроза в Азербайджане уносит жизни детей

Минная угроза в Украине и Карабахском регионе Азербайджана унесла жизни 424 человек. Часть из них – дети.

Как передает Report, об этом пишет украинское издание "Фокус".

Статья начинается с воспоминаний деда погибшего при взрыве мины 11-летнего Даниила Харченко из Черниговской области Украины. Отмечается, что до начала российско-украинской войны мальчик учился в 5-м классе. В марте прошлого года они вместе с мамой и 14-летним братом Богданом попытались на машине спастись от наступающих российских войск. На трассе Чернигов-Киев автомобиль взорвался на российской мине: дети сгорели, их маму взрывной волной выбросило из машины, и она погибла.

"Почти за год до этого, в июне 2021-го, другой 11-летний мальчик, Гисмет Байрамов, живший в селе Кяльбаджарского района Азербайджана, вышел из дома на поиски пропавших родительских лошадей. Он вырос в фермерской семье, поэтому такое занятие было для него не ново. Но в этот раз мальчик домой не вернулся. Искали его почти три месяца. К концу сентября саперы обнаружили останки Гисмета в горной местности, недалеко от деревни.

Местность была заминирована армянскими войсками при отступлении из этого района в ноябре 2020 года. Тогда Азербайджан освободил свои территории, 30 лет находившиеся под оккупацией. Но в Кяльбаджарском районе боев не было – войска Армении отступили оттуда добровольно после поражения".

"Мины были установлены там при выводе вооруженных сил Армении из Кяльбаджарского района…", - приводит издание слова постпреда Азербайджана в ООН Яшара Алиева, озвученные на заседании Совбеза всемирной организации.

Отмечается, что трагические судьбы Даниила и Гисмета подтверждают общность Украины и Азербайджана в противостоянии внешней агрессии, угрозе сепаратизма и минного терроризма.

"Три года азербайджанские власти продвигают эту проблему в международных организациях".

Также подчеркивается, что Азербайджан предложил сделать гуманитарное разминирование 18-й целью устойчивого развития ООН и создать Группу стран-единомышленников, подвергшихся воздействию мин: "Между тем на армянском сайте Oragir.news размещено видео обучения армянских подростков установке противопехотных мин".

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Версия на азербайджанском языке ФотоKİV: “Mina təhlükəsi Azərbaycanda uşaqların həyatına son qoyur”

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