СМИ: Азербайджан заинтересовался покупкой российских истребителей Су-57

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Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57.

Как передает Report, об этом пишут российские "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности России.

По данным источника, вопрос военно-технического сотрудничества (ВТС) обсуждался во время встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, состоявшейся в Сочи 3 октября.

Напомним также, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым анонсировал "возможную новую сделку по вооружениям с Россией": "Есть определенные интересные задумки".

Наряду с этим, "Ведомости" указывают, что отправной точкой для интереса Азербайджана к российским Су-57 стала закупка Арменией четырех истребителей Су-30СМ с опционом еще на восемь машин. Помимо Азербайджана к Су-57 интерес проявляет Турция, но эти поставки можно будет начать только после того, как будут удовлетворены первоначальные потребности российской армии, так как Минобороны России законтрактовало до 2027 года 76 машин данного типа.