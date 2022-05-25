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СМИ: Использование Азербайджаном БПЛА усилило к ним интерес по всему миру

СМИ: Использование Азербайджаном БПЛА усилило к ним интерес по всему миру Использование Азербайджаном иностранных беспилотных летательных аппаратов во второй карабахской войне в 2020 году усилило иностранный интерес к ним
Армия
25 мая 2022 г. 10:58
СМИ: Использование Азербайджаном БПЛА усилило к ним интерес по всему миру

Использование Азербайджаном иностранных беспилотных летательных аппаратов во второй карабахской войне в 2020 году усилило интерес к ним по всему миру.

Как сообщает Report, в своей статье для Forbes журналист Пол Иддон отмечает, что “Анкара продала своему близкому союзнику на Южном Кавказе - Азербайджану беспилотники Bayraktar TB2, которые Баку успешно использовал во время карабахской войны 2020 года против армянских войск. После этой войны Турция и Азербайджан стремились расширить свои оборонные связи, подписав Шушинскую декларацию в июне 2021 года”.

Как он отметил, еще одной страной, которой Турция продала Bayraktar TB2, является Украина, также успешно использовавшая их в боевых действиях против России: "Украина - это последняя война, в которой TB2 зарекомендовал себя в бою. Однако именно более раннее решительное использование Азербайджаном этих беспилотных летательных аппаратов осенью 2020 года резко повысило иностранный интерес к ним".

Что касается израильского БПЛА "Хароп", П. Иддон добавил: “Азербайджанцы использовали "Харопы" против армянских зенитно-ракетных комплексов С-300 во время войны в Карабахе”. Также, прошлой осенью сообщалось, что Израиль и Марокко были на грани заключения сделки по совместному производству беспилотных летательных аппаратов, вероятно, "Харопов", в этой североафриканской стране.

Также Иран в мае открыл завод по производству военных беспилотников HESA Ababil-2 в Таджикистане. Это произошло менее чем через год после того, как соседний с Таджикистаном Кыргызстан заказал у Турции несколько беспилотников Bayraktar TB2.

А Казахстан, как отмечает автор статьи, станет первой страной за пределами Турции, в которой будут собирать беспилотники TAI Anka.

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