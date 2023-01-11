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Подразделения армии Азербайджана находятся в полной боеготовности в любых погодных условиях

Подразделения армии Азербайджана находятся в полной боеготовности в любых погодных условиях По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в подразделениях Азербайджанской Армии, особенно в воинских частях, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, под контролем соответствующих структур министерства осуществлены все
Армия
11 января 2023 г. 12:00
Подразделения армии Азербайджана находятся в полной боеготовности в любых погодных условиях

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в подразделениях Азербайджанской Армии, особенно в воинских частях, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, под контролем соответствующих структур министерства осуществлены все необходимые мероприятия по организации высокого уровня служебно-боевой деятельности в любых погодных условиях, и в настоящее время работа в этом направлении продолжается в плановом порядке.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Для обеспечения боевого дежурства на боевых позициях наших подразделений в ночное и дневное время в соответствии с планом подготовки к зимнему периоду была распределена специальная теплая одежда, предназначенная для холодного климата, созданы запасы необходимых лекарственных препаратов, дров, угля, в том числе жидкого топлива.

Текущее снабжение всех подразделений, дислоцированных на территории Кяльбаджарского и Лачынского районов, осуществляется непрерывно посредством нововведенных в эксплуатацию объединенных складов. Для транспортировки военнослужащих, нуждающихся в эвакуации с целью лечения и обследования, а также грузов используется специальная техника и лыжи, предпочтение в питании личного состава, несущего службу в горных и холодных регионах, отдается иммуностимулирующим продуктам и другим продуктам питания.

Кроме того, регулярно проводятся просветительские беседы с личным составом по поводу сезонных заболеваний и случаев обморожения, принимаются необходимые профилактические меры. Следствием превентивных действий является отсутствие в подразделениях нашей армии случаев обморожения.

В зимнее время в результате взаимодействия Инженерных войск с другими государственными учреждениями в целях поддержания в рабочем состоянии путей эвакуации поочередно выполняется расчистка от снега путей снабжения и других дорог, продолжается процесс прокладки новых дорог.

Только на территории Кельбаджарского и Лачынского районов с начала текущего года и по сей день было очищено от снега 804 км дорог, обеспечено бесперебойное движение военного и гражданского транспорта.

На опасных участках вкопаны дополнительные сигнальные столбики, оповещающие о высоте снежного покрова, личный состав инструктируется о неукоснительном соблюдении правил техники безопасности.

"Благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева морально-психологическое состояние личного состава всех воинских частей Азербайджанской Армии, в том числе подразделений, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, находится на высоком уровне, поставленные служебно-боевые задачи выполняются с высоким профессионализмом и в зимний период", -заявили в ведомстве.

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Версия на английском языке Defense Ministry: No case of frostbite injury recorded in Azerbaijan Army Units 
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusunda donvurma halı qeydə alınmayıb, təminat yolları qardan təmizlənir"

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