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Служба внешней разведки наделена новыми полномочиями

Служба внешней разведки наделена новыми полномочиями Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджана №593 от 13 февраля 2012 года "О применении закона Азербайджанской Республики "О военной должности и воинской службе" и утверждении "Положения о государственной службе
Армия
5 апреля 2022 г. 16:36
Служба внешней разведки наделена новыми полномочиями

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджана №593 от 13 февраля 2012 года "О применении закона Азербайджанской Республики "О военной должности и воинской службе" и утверждении "Положения о Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьями 45.8 и 46.2 закона “О военной должности и воинской службе”, осуществляют местные главные управления, управления, отделы и подразделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и Служба внешней разведки.

Также полномочия "соответствующего органа исполнительной власти", предусмотренные в первом и втором предложениях статьи 45.5 настоящего закона, осуществляются Министерством обороны и Службой внешней разведки.

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