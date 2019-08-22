Случаи крушения истребителей в результате столкновения с птицами

Сегодня министерство обороны обнародовало причину крушения боевого самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана. Ею стало столкновение в воздухе со стаей птиц.

К сожалению, случаи крушения воздушных судов в результате столкновения с птицами не редкость, и в последнее время происходят все чаще.

Как сообщает Report, по официальным данным ИКАО в мире в период с 2001 по 2007 гг. было зарегистрировано 42508 случаев подобных столкновений.

По оценкам международных экспертов ежегодный ущерб мировой коммерческой авиации от столкновений с птицами составляет до 1,2 млрд. долларов.

Столкновения со стаями птиц обычно случаются во время взлета или посадки. Это объясняется тем, что в этот момент реактивные двигатели работают на максимальных оборотах.

Из-за большой скорости самолёта столкновение с птицей приводит к серьёзному повреждению. Энергия удара в таком случае пропорциональна квадрату относительной скорости.

По подсчетам экспертов, если самолет на скорости 320 км/ч столкнется с чайкой, то сила удара составит около 3 200 кг на квадратный сантиметр. А если та же птица и самолет столкнулся на 2 км выше на скорости 690 км/ч — удар будет в 3 раза мощнее, чем выстрел 30 миллиметрового снаряда.

К тому же в передней проекции самолёта есть много уязвимых деталей: стекло кабины, радиопрозрачный обтекатель, турбореактивный двигатель.

По данным Комитета по Столкновениям со стаями птиц (США), с 1988 года во всем мире погибло более 200 человек в результате столкновений самолетов с птицами.

По оценкам Пентагона, на базах ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты ежегодно фиксируется до 3000 столкновений с птицами. Такие инциденты получили название Bird/Wildlife Aircraft Strike Hazard (BASH), они выводят из строя дорогую технику и представляют опасность для пилотов. Министерство обороны США серьезно относится к проблеме BASH.

7 мая 2019 года при взлете с аэродрома Корпуса морской пехоты Ивакуни в Японии произошло столкновение истребителя пятого поколения F-35 Joint Strike с птицей, что нанесло ему ущерб не менее чем на 2 млн. долларов.Этот инцидент –свидетельство того, что даже самый высокотехнологичный самолет может быть мгновенно выведен из строя в результате такого рядового происшествия.

30 июня 2019 года истребитель-бомбардировщик Jaguar ВВС Индии произвел взлет с авиабазы Амбала в штате Харьяна на севере страны. Практически сразу после этого воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Один из двигателей самолета вышел из строя, после чего пилот произвел экстренный сброс контейнеров с учебными боеприпасами и подвесных топливных баков, которые взорвались после падения на землю.

В итоге летчик сумел совершить посадку на одном двигателе.

21 августа 2018 года шведский истребитель Jas 39 Gripen потерпел крушение на юге Швеции после столкновения с птицей.

В мае 2018 года в акватории Средиземного моря потерпел крушение российский истребитель. На борту находились два пилота, они оба погибли. По предварительным данным, причиной аварии также стала птица, которая попала в один из двигателей истребителя.