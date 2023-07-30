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Скончался солдат ГПС Азербайджана

Скончался солдат ГПС Азербайджана Скончался солдат Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
Армия
30 июля 2023 г. 21:08
Скончался солдат ГПС Азербайджана

Скончался солдат Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ГПС.

Согласно информации, 30 июля в 17:10 военнослужащий срочной действительной военной службы пограничных войск Государственной пограничной службы солдат Гурбанов Саид Омар оглу, возвращаясь со службы в пограничном наряде на пограничной заставе, где он проходил службу, внезапно почувствовал недомогание.

"Несмотря на оказание первой помощи на месте и вызов медиков из близлежащего населенного пункта, спасти жизнь военнослужащему не удалось. Факт расследуется совместно с сотрудниками военной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Руководство Государственной пограничной службы выразило соболезнования родным и близким военнослужащего.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsgəri vəfat edib

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