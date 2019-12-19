Скончался полковник Азербайджанской армии

Скончался полковник в запасе Азербайджанской армии Валех Раджабов.

Как сообщает Report, он скончался после продолжительной болезни.

Тело покойного будет доставлено сегодня в 12-00 в поселок Бакиханов (из здания недалеко от Исполнительной власти Сабунчинского района) и предано земле на кладбище "Волчьи ворота".

Отметим, что В.Раджабов служил на различных должностях в рядах Азербайджанской армии. Он работал заместителем командующего по личному составу Бардинского воинского объединения Министерства обороны. Последним место его работы было одно из управлений Минобороны.