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Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов

Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
Армия
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10 августа 2020 г. 12:01
Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов
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Азербайджанскую Армию постигла тяжелая утрата. Генерал-лейтенант Мамедов Фуад Надир оглы скончался 10 августа 2020 года от сердечной недостаточности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Ф.Мамедов родился 31 января 1968 года в городе Баку.
В 1985 году окончил Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского. В 1990 году окончил Рижское Высшее Военное Авиационное Инженерное училище и с того же года по 1992 год продолжил службу в Закавказском Военном Округе.
Принимал участие в боевых действиях за суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.
С 1992 года в Военно-воздушных силах Вооруженных Сил Азербайджанской Республики прошел службу в должностях руководителя группы, заместителя командира эскадрильи, главного инженера, заместителя Командующего Военно-воздушными силами по материально-техническому обеспечению.
С 20 августа 2015 года по 8 июля 2020 года занимал должность заместителя Министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальника Главного Управления Материально-технического обеспечения.
За достойное выполнение служебных обязанностей неоднократно удостаивался различных наград и медалей. Он был ветераном войны и Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.
Светлая память о генерал-лейтенанте Мамедове Фуаде Надир оглы навсегда останется в сердцах военнослужащих Азербайджанской Армии и тех, кто его знает.
АЛЛАХ ряхмят елясин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın 52 yaşlı general-leytenantı vəfat edib

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