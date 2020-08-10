Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов

Скончался генерал-лейтенант Фуад Мамедов

Азербайджанскую Армию постигла тяжелая утрата. Генерал-лейтенант Мамедов Фуад Надир оглы скончался 10 августа 2020 года от сердечной недостаточности.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Ф.Мамедов родился 31 января 1968 года в городе Баку.

В 1985 году окончил Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского. В 1990 году окончил Рижское Высшее Военное Авиационное Инженерное училище и с того же года по 1992 год продолжил службу в Закавказском Военном Округе.

Принимал участие в боевых действиях за суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

С 1992 года в Военно-воздушных силах Вооруженных Сил Азербайджанской Республики прошел службу в должностях руководителя группы, заместителя командира эскадрильи, главного инженера, заместителя Командующего Военно-воздушными силами по материально-техническому обеспечению.

С 20 августа 2015 года по 8 июля 2020 года занимал должность заместителя Министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальника Главного Управления Материально-технического обеспечения.

За достойное выполнение служебных обязанностей неоднократно удостаивался различных наград и медалей. Он был ветераном войны и Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.

Светлая память о генерал-лейтенанте Мамедове Фуаде Надир оглы навсегда останется в сердцах военнослужащих Азербайджанской Армии и тех, кто его знает.

АЛЛАХ ряхмят елясин!