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Скончался генерал Азербайджанской армии

Скончался генерал Азербайджанской армии Генерал-майор запаса Александр Петрович Васяк, много лет прослуживший в Вооруженных Силах Азербайджана на различных должностях, скончался от продолжительной болезни.
Армия
22 ноября 2021 г. 00:09
Скончался генерал Азербайджанской армии
Александр Петрович Васяк

Генерал-майор запаса Александр Петрович Васяк, много лет прослуживший в Вооруженных Силах Азербайджана на различных должностях, скончался от продолжительной болезни.

Как напоминает Report, в 1992 году А.Васяк лично участвовал в успешных операциях против армян на Агдеринском направлении. Позже генерал работал начальником Оперативного управления Министерства обороны, на руководящей должности в Научно-военном центре. После демобилизации из армии А.Васяк жил в Украине. Нынешний министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, вызвав его в Баку, назначил на должность начальника отдела Управления внутренней безопасности МО.

А некоторое время назад А.Васяк вновь был уволен из рядов армии и в этот раз он уехал к родственникам в Калугу (Российская Федерация). Вчера он скончался от тяжелой болезни. Супруга А.Васяка также подтвердила сообщение о его смерти

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun generalı vəfat edib

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