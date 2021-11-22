Скончался генерал Азербайджанской армии

Генерал-майор запаса Александр Петрович Васяк, много лет прослуживший в Вооруженных Силах Азербайджана на различных должностях, скончался от продолжительной болезни.

Генерал-майор запаса Александр Петрович Васяк, много лет прослуживший в Вооруженных Силах Азербайджана на различных должностях, скончался от продолжительной болезни.

Как напоминает Report, в 1992 году А.Васяк лично участвовал в успешных операциях против армян на Агдеринском направлении. Позже генерал работал начальником Оперативного управления Министерства обороны, на руководящей должности в Научно-военном центре. После демобилизации из армии А.Васяк жил в Украине. Нынешний министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, вызвав его в Баку, назначил на должность начальника отдела Управления внутренней безопасности МО.

А некоторое время назад А.Васяк вновь был уволен из рядов армии и в этот раз он уехал к родственникам в Калугу (Российская Федерация). Вчера он скончался от тяжелой болезни. Супруга А.Васяка также подтвердила сообщение о его смерти