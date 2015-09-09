​Скончался бывший начальник управления министерства обороны Азербайджана

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Скончался бывший начальник управления делами министерства обороны Азербайджана, полковник Азад Асадов. Об этом сообщили Report близкие покойного.

А.Асадов скончался в возрасте 59 лет. Полковник был предан земле на одном из кладбищ города Баку. На церемонии похорон приняли участие представители Минобороны и близкие покойного.

Отметим, что А.Асадов родился 2 января 1956 года в Лянкяранском районе. В 2013 году он был назначен на должность начальника управления делами Минобороны. В этом году он был освобожден от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.