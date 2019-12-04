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Скончался азербайджанский военнослужащий

Скончался азербайджанский военнослужащий

Скончался азербайджанский военнослужащий, капитан Аббас Меликзаде.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны. 

Отмечается, что из-за проблем в состоянии здоровья военнослужащий, капитан Меликзаде Аббас Салех оглу обратился в медпункт. Мужчина скончался в санитарной машине по дороге в военный госпиталь. По предварительной версии врачей, причиной смерти военнослужащего стала сердечная недостаточность.  

Руководство министерства обороны выражает близким военнослужащего глубокие соболезнования.

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