SIPRI: Объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос в 2021 году на 1,9%

Прошлый год был седьмым по счету, когда глобальный объем военных продаж увеличивался. По сравнению с предыдущим годом в 2021-м у компаний, входящих в топ-100, он вырос на 1,9%, достигнув 592 млрд долларов США.

Прошлый год был седьмым по счету, когда глобальный объем военных продаж увеличивался. По сравнению с предыдущим годом в 2021-м у компаний, входящих в топ-100, он вырос на 1,9%, достигнув 592 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Несмотря на то, что в 2020-2021 годах торговля оружием показала более высокий рост, чем в 2019-2020 годах (на 1,1%), в целом ее динамика уступала допандемийной, которая находилась на уровне 3,7%. Пандемия COVID-19 серьезно сказалась на глобальных цепочках поставок, многие из которых оказались нарушены, также добавился эффект от военных действий в Украине, поскольку Россия является важным поставщиком сырья для военной промышленности.

В докладе говорится, что это может затруднить усилия Европы и США по укреплению военного потенциала и восполнению резервов, сократившихся в результате военных поставок Украине. "Увеличение производства требует времени. Если сбои в цепочке поставок продолжатся, то некоторым из основных производителей вооружений может понадобиться несколько лет для удовлетворения нового спроса, вызванного войной в Украине", - пишет старший научный сотрудник SIPRI Диего Лопес да Силва.

В докладе говорится, что, наращивая объемы своего производства, российские военно-промышленные компании испытывают трудности с полупроводниками, доступ к которым для них сейчас ограничен. Отмечается также эффект наложенных на Россию санкций, из-за которых ее производители не могли получать платежи за поставленную на экспорт продукцию.

В 2021 году в топ-100 вошли шесть российских компаний, что на три меньше, чем в 2020 году. Это произошло из-за отсутствия данных по компаниям "Алмаз-Антей", "КРЭТ" и "Росэлектроника". Общий объем продаж шести российских участников топ-рейтинга достиг в 2021 году $17,8 млрд, что на 0,4% превышает показатель предыдущего года.

Авторы доклада отмечают, что все присутствующие в топ-100 российские компании, кроме Объединенной судостроительной корпорации и корпорации "Тактическое ракетное вооружение", входят в госкорпорацию "Ростех". Поскольку рейтинг SIPRI не включает компании, прямо не занимающиеся торговыми операциями, Ростех в нем не присутствует. Однако в докладе отмечается, что по сравнению с 2020 годом в 2021-м объем военного экспорта госкорпорации снизился на 13%, составив $15,5 млрд.

Возглавляют рейтинг, как и прежде, американские компании. В топ-100 их 40, а совокупный объем их продаж составил 299 млрд долларов США. Пятерку лидеров первой сотни также составляют компании из США. Производители из других стран не могут попасть туда с 2018 года.

При этом Северная Америка оказалась единственным регионом, где наблюдался некоторый спад по сравнению с 2020 годом. В реальном выражении он составил 0,8%, что частично объясняется высоким уровнем инфляции, наблюдавшейся в американской экономике в прошлом году.

Авторы доклада отмечают, что в 2021 году волна слияний и поглощений в американском ВПК имела продолжение. Одним из наиболее заметных стало приобретение компанией Peraton за $7,1 млрд государственной компании Perspecta, работающей с информационными технологиями.

"Вероятно, в ближайшие несколько лет мы сможем ожидать более решительные шаги правительства США по сокращению слияний и поглощений в военной промышленности. Министерство обороны США выражает озабоченность по поводу того, что снижение конкуренции в промышленности может косвенно сказаться на стоимости закупок и инноваций продуктов", - пишет старший научный сотрудник SIPRI Нан Тян.

Европа представлена в топ-100 27 компаниями, общий объем продаж которых увеличился в 2021 году на 4,2% по сравнению с 2020-м и составил $123 млрд.

"Большинство европейских компаний, специализирующихся на аэрокосмической отрасли, сообщили об убытках в 2021 году, которые они связали с нарушением цепочек поставок, - отмечает в докладе научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Лоренцо Скараццато. - Европейские судостроители, напротив, похоже, меньше пострадали от последствий пандемии и смогли увеличить в 2021 году свои продажи".

Так, компания Dassault Aviation Group нарастила свои продажи на 59% за счет поставки 25 самолетов Rafale на общую сумму $6,3 млрд.

От Азии и Океании в топ-100 вошла 21 компания, общий объем продаж составил в 2021 году $136 млрд, что на 5,8% больше, чем в предыдущем году.

Из этой суммы $109 млрд приходится на восемь китайских компаний, показавших в 2021 году рост в 6,3%.

"С середины 2010-х годов в китайской военной промышленности наблюдается волна консолидации. В 2021 году китайская компания CSSC стала в результате слияния двух компаний крупнейшим в мире производителем военных кораблей с объемом продаж в $11,1 млрд", - отмечает научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Сяо Лян.

Общий объем продаж представленных в топ-100 южнокорейских компаний вырос по сравнению с 2020 годом на 3,6% и составил $7,2 млрд. Это произошло в основном за счет поставок вооружений от компании Hanwha Aerospace. Она нарастила свои объемы на 7,6% и довела их до $2,6 млрд. В ближайшие годы ожидается дальнейший рост продаж этой компании, которая заключила крупную сделку с Польшей на фоне военных действий в Украине.

Две компании представляли Турцию в списке 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира – «Aselsan» (56-е место) и «Turkish Aerospace» (84-е место).