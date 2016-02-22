SIPRI: Азербайджан является крупнейшим импортером вооружения в Европе

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан является крупнейшим импортером вооружения в Европе. Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о мировой торговле оружием.

В докладе отмечается, что несмотря на снижение импорта вооружений в Европу в 2011-2015-х гг. по сравнению с предыдущей пятилеткой (2006-2010 гг.) на 41%, что отчасти является результатом экономических процессов, происходящих в Греции и Испании, Азербайджан остается крупнейшим импортером оружия среди европейских стран, поставки туда возросли на 217% в 2011-2015 гг. по сравнению с 2006-2010 гг.

Вторым крупнейшим импортером оружия в Европе, как и прежде, является Великобритания.

В то же время крупнейшими экспортерами вооружений остаются США и Россия.

Начиная с 2004 года объем торговли оружием постоянно рос и за период 2011-2015 гг. в сравнении с предыдущей пятилеткой стал больше на 14%. В 2011-2015 гг. самыми крупными экспортерами были США, Россия, Китай, Франция и Германия. На эти страны приходится 74% общих продаж в этой области.