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Символ "победы" армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку

Символ "победы" армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку Танк, установленный на дороге Ханкенди-Шуша как символ "победы" армян в Первой карабахской войне, был демонтирован, вывезен с территории и доставлен в Парк военных трофеев в Баку.
Армия
23 сентября 2023 г. 13:09
Символ победы армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку

Танк, установленный на дороге Ханкенди-Шуша как символ "победы" армян в Первой карабахской войне, был демонтирован, вывезен с территории и доставлен в Парк военных трофеев в Баку.

Как сообщает Report, в настоящее время техника выставлена в парке для демонстрации.

В результате проведенных 19 сентября антитеррористических мероприятий против незаконно находившихся в Карабахе армянских вооруженных сил территория, на которой находился танк, перешла под контроль азербайджанской армии. После этого техника была вывезена с нее.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin “qələbə” simvolu olan tank Bakıya gətirilib, Hərbi Qənimətlər Parkında yerləşdirilib - YENİLƏNİB

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