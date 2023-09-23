Символ "победы" армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку

Танк, установленный на дороге Ханкенди-Шуша как символ "победы" армян в Первой карабахской войне, был демонтирован, вывезен с территории и доставлен в Парк военных трофеев в Баку.

Танк, установленный на дороге Ханкенди-Шуша как символ "победы" армян в Первой карабахской войне, был демонтирован, вывезен с территории и доставлен в Парк военных трофеев в Баку.

Как сообщает Report, в настоящее время техника выставлена в парке для демонстрации.

В результате проведенных 19 сентября антитеррористических мероприятий против незаконно находившихся в Карабахе армянских вооруженных сил территория, на которой находился танк, перешла под контроль азербайджанской армии. После этого техника была вывезена с нее.