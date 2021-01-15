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Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения

Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений
Армия
15 января 2021 г. 14:43
Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения

Силы специального назначения Азербайджанской армии, Вооруженных сил Пакистана и Турции проведут совместные военные учения.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался 15 января в ходе встречи министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в нашей стране Билалом Хайе.

На встрече стороны, подчеркивая, что военные связи отвечают интересам обеих стран, сочли важным активизировать усилия в этом направлении.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения Азербайджанской армии, Вооруженных сил Пакистана и Турции, организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом, а также по ряду других вопросов.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish and Pakistani special forces to hold joint exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan xüsusi təyinatlıları birgə təlimlər keçirəcək

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