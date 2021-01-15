Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений

Силы специального назначения Азербайджанской армии, Вооруженных сил Пакистана и Турции проведут совместные военные учения.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался 15 января в ходе встречи министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан в нашей стране Билалом Хайе.

На встрече стороны, подчеркивая, что военные связи отвечают интересам обеих стран, сочли важным активизировать усилия в этом направлении.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения Азербайджанской армии, Вооруженных сил Пакистана и Турции, организации взаимных визитов военнослужащих в целях обмена опытом, а также по ряду других вопросов.