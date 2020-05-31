Минобороны: Сила оружия - единственный язык, на котором нужно говорить с врагом

"Армия Азербайджана непременно воспользуется правом на применение силы для освобождения оккупированных территорий".

Об этом в ответ на запрос Report заявили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Меры, которые будут приняты, станут намного разрушительнее по сравнению с принятыми в 2015, 2016, 2018 годах. Противник понесет огромные потери, что в свою очередь приведет к его полному поражению. Единственным языком, на котором нужно говорить с противником, является сила оружия, применяя которое, мы принудим оккупационные силы Армении покинуть наши территории. Азербайджанский солдат непременно добьется этого силой своего оружия!", - говорится в заявлении пресс-службы Минобороны.