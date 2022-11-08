Шушинская операция спецназа - подробности уличных боев

"На дороге Шуша-Лачын наше подразделение в составе 17 человек уничтожило более 200 военнослужащих Армении".

Более 200 военнослужащих Армении было уничтожено на дороге Шуша-Лачын подразделением спецназа Азербайджана в составе 17 человек.

Об этом в интервью командированному в Шушу сотруднику Report рассказал бывший военнослужащий сил специального назначения Министерства обороны, ветеран Отечественной войны Шамседдин Гурбанов.

По его словам, 31 октября они получили приказ выдвинуться из села Сыгынаг Ходжалинского района в направлении села Дашалты Шушинского района и занять там позиции.

"Вечером 3-го ноября поступил приказ выйти на Лачынский коридор, продвигаясь по подножию скалы и не заходя в Дашалты. Утром 4 ноября мы уже достигли Лачынского коридора и взяли его под контроль. Здесь с правой и левой сторон находились окопы противника. Они хотели застать нас врасплох. Однако благодаря профессионализму наших передовых групп, а также групп, которые прикрывали их, мы выполнили сложную задачу и сумели захватить Лачынский коридор", - вспоминает Ш.Гурбанов.

Ш.Гурбанов отметил, что до 6 ноября они незаметно продвигались по густому лесу вдоль дороги Шуша-Ханкенди. По мере продвижения они отчетливо слышали голоса армян: "Враг вслепую открывал огонь из крупнокалиберного оружия по лесным массивам в надежде обнаружить нас, даже поджигали леса фосфорными снарядамим. Брошенные ими ручные гранаты разорвались в 15 метрах от нас. В этот момент я бросился вперед, чтобы спасти своего раненого товарища - прапорщика Турала Мусаева. Проникнув в тыл врага, мы в ожесточенном бою захватили их машины со снабжением, противник потерял около 100 человек".

По словам ветерана, спустя 12 часов, то есть 7 ноября, был установлен контроль над Шушинской крепостью и окрестностями, после чего был водружен славный триколор Азербайджана и сделан доклад Верховному главнокомандующему.

"6 ноября, до того, как мы вошли в город, у нас было 20 шехидов и 70 раненых. 7 ноября тяжело ранило моего дорогого боевого товарища, героя Отечественной войны Мехраба Нифталиева. Будучи раненым он говорил, что соскучился по своим детям и хочет их увидеть. Он попросил воды, но мне нечего было ему дать, так как под градом пуль у нас не осталось ничего. 8 ноября Мехраб стал шехидом. Другой мой боевой товарищ, Меликзаде Фархад, также стал шехидом, это произошло на моих глазах", - вспоминает Ш.Гурбанов.

Бывший военнослужащий спецназа Зия Гасанли также сражался за освобождение города-крепости. Он отметил, что при проникновении в Шушу они увидели, что здесь у противника имеется достаточно бронетехники и личного состава.

"В начале боя мы уничтожили противотанковыми средствами часть их личного состава и несколько единиц техники. Когда мы уже вступили в Шушу, у нас не оставалось противотанковых снарядов для отражения атак противника. Мы добывали топливо из захваченной техники и гражданских автомобилей, изготавливали зажигательные средства, которыми поджигали танки противника. Проведя разведку в Шуше, мы обнаружили их воинскую часть, где захватили большое количество боеприпасов, боевой техники, а также противотанковый управляемый ракетный комплекс", - рассказал участник боев за Шушу.

Ветеран спецназа также рассказал, как уничтожил вражеский танк. Армяне бежали, оставив в Шуше противотанковый ракетный комплекс. З.Гасанли, вооружившись этим комплексом, расположился на третьем этаже одного из разрушенных противником зданий. Боец спецназа вел наблюдение за так называемой территорией "Уч йол".

"Когда я увидел три армянских танка, пропустив первые два, открыл огонь по последнему. Выстрел оказался точным. Наша боевая решимость еще больше окрепла, когда наши подразделения уничтожили остальную технику противника. К сожалению, я потерял своих боевых товарищей - старшего лейтенанта Хайяма Азизова и прапорщика Рамига Тагиева. Хайям Азизов стал шехидом в свой день рождения - 8 ноября. А прапорщик Рамиг Тагиев стал шехидом в результате вражеского огня, после того, как оказал раненому боевому товарищу первую медицинскую помощь и эвакуировал его", - вспоминает те дни З.Гасанли.