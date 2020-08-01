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Широкомасштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване

Широкомасштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване В Нахчыване проводятся совместные азербайджано-турецкие широкомасштабные учения с боевой стрельбой и летно-тактические учения
Армия
1 августа 2020 г. 18:25
Широкомасштабные азербайджано-турецкие учения в Нахчыване

В Нахчыване проводятся совместные азербайджано-турецкие широкомасштабные учения с боевой стрельбой и летно-тактические учения.

Как передает Report, согласно сценарию учений, Отдельная общевойсковая армия и силовые структуры Нахчыванской Автономной Республики, а также подразделения Вооруженных сил Турецкой Республики были приведены в полную боеготовность и по сигналу тревоги доставлены в район, где проводятся учения.

С помощью систем управления командных пунктов осуществляется беспрерывное управление войсками, подразделения и воинские части действуют в соответствии с планами боеготовности.

Проводятся учебно-тренировочные полеты с привлечением истребителей, транспортных и ударных вертолетов с выполнением сложных маневров.

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